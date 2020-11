Rob de Nijs Ⓒ HH/ANP

ROB DE NIJS kondigde onlangs in De Telegraaf aan niet meer live te zullen zingen op tv. Te gast bij Op1 zong hij met PASCAL JAKOBSEN en DANNY VERA zachtjes mee met zijn single Wat als later nu is, tot grote ontroering van presentatoren ASTRID JOOSTEN en PAUL DE LEEUW.