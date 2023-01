Ruud de Wild opgelucht: ’De uitslag was goed’

„Wachten is soms goed. Wachten is soms de hel. Op een uitslag van een scan bijvoorbeeld. Ik heb er toch maanden voor in de zenuwen gezeten. Gelukkig was de uitslag goed. Nu houden zo”, schrijft De Wild op Instagram. De dj richt zich ook tot zijn vriendin: „Lieve Olcay, nu zal ik weer relaxter tegen je doen.”

In maart 2021 maakte De Wild bekend dat er drie maanden eerder darmkanker bij hem was vastgesteld. De dj onderging in alle stilte twee operaties. Pas vlak voor de derde operatie maakte hij de ziekte wereldkundig. Ruud de Wild heeft tijdens zijn behandeling tegen darmkanker een documentaire laten maken. Diagnose de Wild.