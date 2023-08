Rob Fruithof (71), oud-presentator Waku Waku, overleden

Fruithof was van huis uit acteur. In 1988 heeft hij acht jaar lang de Waku Waku quiz van Kro-Ncrv gepresenteerd. In Waku Waku beantwoorden vier bekende Nederlanders vragen aan de hand van dierenfilmpjes en voorwerpen. Vorig jaar keerde het programma terug met Klokhuis-presentatrice Sosha Duysker.

Fruithof laat een 20-jarige zoon achter.