Rihanna doneert miljoen aan ziekenhuis

De superster heeft het enorme bedrag beschikbaar gesteld ter nagedachtenis aan haar oma Clara 'Dolly' Braithwaite, die afgelopen juni overleed aan de gevolgen van kanker.

"Dit is mijn manier om iets terug te doen voor Barbados. Ik heb dit gedaan in de hoop levens te redden of tenminste te verlengen," aldus Rihanna. Met het geld wordt de nodige medische apparatuur aangeschaft.

De bestralingsafdeling van de Queen Elizabeth Hospital in Bridgetown is na RiRi's donatie omgedoopt tot de Clara Braithwaite Centre voor Oncologie en Nucleaire Geneeskunde.