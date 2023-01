Premium Het beste van De Telegraaf

Hailey Bieber in angst na beroerte: ’Stel dat het opnieuw gebeurt...’

Door Onze redactie

Ⓒ Getty Images

Nietsvermoedend zit ze aan het ontbijt, in het zonovergoten Palm Springs, wanneer Hailey Bieber (26) in maart vorig jaar de schrik van haar leven krijgt. Vanuit het niets voelt ze een tinteling opkomen in haar arm en vingertoppen. De rechterhelft van haar gezicht begint te hangen en het lukt haar niet meer om te reageren op de vragen die echtgenoot Justin Bieber (28) haar stelt. Het is menens. Het model blijkt te zijn getroffen door een mini-beroerte, ofwel een TIA. En dat is Hailey niet in de koude kleren gaan zitten. „Mijn grootste angst is dat het nog een keer gebeurt...”