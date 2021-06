BNNVARA komt met nieuwe komedie met Henry van Loon en Fresku

De komedieserie speelt zich af in het fictieve dorp Downtown. De broers Dick (Van Loon) en Dick (Fresku) hebben maar één doel: het winnen van een onlinegame, met als hoofdprijs 1 miljoen euro. Het is van levensbelang: Dick heeft namelijk een zwak hart en met dit geld kan hij een levensreddende operatie ondergaan. Maar in hun dorpje Downtown, waar alle andere dorpsgenoten het syndroom van Down hebben, is het onmogelijk om ongestoord te gamen en de focus te houden op de hoofdprijs.

De andere bewoners worden gespeeld door acteurs met het syndroom van Down. De serie is een coproductie van Dead Duck Productions en BNNVARA.

Naar verwachting is Downtown begin november te zien bij BnnVara op NPO3.nl.