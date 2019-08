Fajah Lourens boos over gages acteurs

„Je bent gewoon verplicht om er wat naast te doen, anders kom je niet rond”, zegt Fajah in Veronica Magazine. Ook een datingshow op Net5 wees ze af, zo wist Weekblad Privé eerder al te melden, vanwege het te lage bedrag dat ze zou krijgen - naar verluidt 70.000 euro, voor twee weken opnames. „Maar het is niet alleen twee weken opnames maken, hè”, zegt de 38-jarige actrice en fitnessgoeroe. „Vervolgens ben je acht weken lang iedere week op tv. Wat dus betekent dat je daarna voorlopig niet meer wordt gevraagd voor iets anders. Ook ben je onafgebroken in de media en je kunt ook niet gezien worden met mannen, want dan wordt er weer volop gespeculeerd.”

Dat ze de show niet zou presenteren, maar dat de show over haar zou gaan, was voor Fajah de belangrijkste reden om nee te zeggen. „Ik zou met twaalf mannen op date gaan en met een psycholoog zou ik iedere date moeten bespreken; waarom ik bepaalde beslissingen neem, waarom ik op een bepaalde manier reageer, noem maar op. Ik zou psychologisch worden doorgelicht. Dus dan zou mijn hele leven op straat komen te liggen. Dan vind ik dat bedrag gewoon te laag.”

Tegen de film Suriname heeft ze dus wel ja gezegd. Fajah is de vervanger van de wegens drugshandel opgepakte Imanuelle Grives. „Maar ik ben geen drugs gaan dealen om me in te leven, hoor. Ik ben met een Surinaamse vriendin gaan praten, om het accent onder de knie te krijgen, en ik heb wat filmpjes bekeken. Heel keurig allemaal.”