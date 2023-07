Verrassingsoptreden Joe Jonas tijdens concert van Billy Joel

„Ik ben iets aan het doen, heel spannend vandaag”, zegt de zanger (33) in de video waar hij zichzelf backstage filmt. „Bucketlist - grote bucketlist. Redelijk nerveus. Maar de persoon met wie ik zing is ongelooflijk en zorgt ervoor dat ik me erg op mijn gemak voel.” In het volgende stukje van de video staat hij achter het podium. „De zon is officieel onder of staat op het punt om onder te gaan. Ik loop gewoon naar het podium. Mijn vriend is bezig met zijn laatste nummer, kun je het horen?”, vraagt hij aan zijn volgers. „En ik sta op het punt om me daar bij hem te voegen, wens me geluk!”

In het volgende beeld staat Jonas op het podium en omhelst hij Joel. Samen zingen ze Uptown Girl, een grote hit van Joel, en omhelzen ze elkaar voordat Jonas het publiek bedankt en het podium verlaat.

Jonas Brothers

„Dit voelt nog steeds onwerkelijk”, schrijft hij onder de ’reel’ die hij zaterdag plaatste. „Bedankt mijn vriend @billyjoel dat ik vanavond op het podium stond om samen met jou Uptown Girl te zingen in Hyde Park. Je bent een grote inspiratie voor me geweest en dit was een bucketlistmoment.”

Samen met zijn broers Kevin en Nick Jonas vormt hij de Jonas Brothers. De Amerikaanse poprockband scoorde voornamelijk in de ’zeroes’ hits met nummers als Burnin’ Up, Sucker en S.O.S.