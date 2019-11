Charly Luske tot ver over de grens nog herkend

In recordtempo draaiden de rode stoelen voor Charly Luske, toen hij A man’s world inzette. Tot ver over de grens wordt hij nog herkend door zijn blind audition. „Ik sta in van die lijstjes op YouTube. Van Italië tot Kazachstan en Marrakech word ik aangesproken: hé mister man’s world!”

Springplank

Hij schopte het tot de halve finale in 2012, sindsdien timmert hij (inter)nationaal aan de weg. „The Voice is een enorm gaaf platform en een goede springplank als je weet wat je wil. Mensen bellen mij wel voor advies: wat zijn de afspraken, is het doorgestoken kaart? En wat moet ik met een contract? Ik denk dat er veel is veranderd de afgelopen jaren, dat er meer vrijheid is. Mijn contract heeft best wel even doorgelopen.”

„Ik was op een gegeven moment niet zo heel tevreden met hoe het ging, met de steun van de platenmaatschappij en ik vond dat ik te veel moest afdragen. Ik heb John de Mol daar een keer over gesproken; hij was zich daar niet van bewust en zou er iets aan doen. De volgende ochtend was mijn contract ontbonden. Dat is géén broodje aap-verhaal. Ook heb ik hem verteld dat er meer collega’s van mij waren die met soortgelijke dingen zaten. Daar zijn toen zaken aangepast. Kijk, je wil mensen zo goed mogelijk begeleiden. Als je als programma een slechte naam krijgt onder artiesten dan is het klaar, dan ben je je eigen vijver aan het vergiftigen.”

Leven van werk

Dat The Voice soms wordt gezien als programma waarmee geen ’grote ster’ is doorgebroken, vindt Luske heel gek. „Wat denk je dan van Maan? En Shirma Rouse, Niels Geusebroek, die treden ook veel op. Je hebt ook zangers die twee hits scoren en dat was het dan. Mijn definitie van het gemaakt hebben is dat ik kan leven van mijn werk en dat helemaal te gek vind. Ik zou alleen wel eens wat vaker thuis willen zijn, daarom toer ik ook door Nederland met een George Michael-show. Mijn doel heb ik met The Voice meer dan bereikt.”