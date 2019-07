Al 160.000 tickets voor The Lion King verkocht

Ⓒ EPA

De nieuwe versie van Disneyfilm The Lion King is op de dag van de release al een groot succes. In de voorverkoop gingen er al ruim 160.000 tickets over de toonbank. Daarna is The Lion King na megahit Avengers Endgame de film die in de voorverkoop al de meeste kaartjes heeft verkocht dit jaar, maakte distributeur Disney woensdag bekend.