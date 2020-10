Fred van Leer: ’Verschrikkelijk wat er is gebeurd’

Donderdag werd, op de dag dat het vonnis in de zaak rond de beruchte seksvideo van Patricia Paay is uitgesproken, bekend dat Fred van Leer slachtoffer is geworden van het uitlekken van een seksvideo. De presentator laat nu voor het eerst van zich horen. „Ik ben enorm geroerd door alle lieve berichten en het medeleven. Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd”, laat hij op sociale media weten. „Ik heb tijd nodig om het te verwerken, daarom ben ik de komende tijd offline. Ik word omringd door lieve mensen die goed voor mij zorgen”, vervolgt hij.

Het is nog altijd niet bekend of de presentator van plan is aangifte te doen. „We weten inderdaad dat er iets in omloop is. Dit is privé, wat ook privé hoort te blijven”, laten zij desgevraagd weten. Ook de politie Rotterdam wil vrijdag in verband met privacy geen informatie geven over een eventuele aangifte door de presentator.

Het verspreiden van dergelijke video’s is strafbaar. Toevalligerwijs zijn donderdag de verspreiders van het beruchte seksfilmpje van Patricia Paay veroordeeld tot respectievelijk een voorwaardelijke celstraf van een maand en voorwaardelijke taakstraf van 50 uur. Hoewel de diva teleurgesteld is in de straf, benadrukte ze blij te zijn dat het OM de zaak zo serieus heeft genomen. „Laat hiermee een voorbeeld gesteld worden voor de toekomst. Dat dit nooit meer geaccepteerd mag worden. Voor mensen die dit ook ooit mee moeten maken adviseer ik dringend, ga naar de politie en doe aangifte. Niemand heeft het recht je privéleven op deze wijze te schaden.”