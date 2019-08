Ex prins Harry stapt in het huwelijksbootje

„We gaan trouwen”, schrijft Harry Wentworth-Stanley bij een foto waarop de verlovingsring duidelijk zichtbaar is. De huwelijksaankondiging, gepost vanaf het Amerikaanse eiland Nantucket voor de kust van van Massachusetts, kan rekenen op een reeks felicitaties. Onder anderen James Middleton, de broer van Catherine, feliciteert Cressida en Harry met hun verloving. „Zo prachtig”, schrijft James bij een aantal hartjes.

Cressida en haar koninklijke ex, die dezelfde voornaam heeft als haar verloofde, gaan nog steeds goed met elkaar om. Zo was zij een van de gasten op zijn huwelijk met Meghan Markle in 2018. Na hun breuk kreeg ze een relatie met haar nieuwe Harry. De twee waren volgens Britse tabloids ook al aan het daten voordat Cressida een relatie met prins Harry kreeg.

Prins Harry en Cressida Bonas in 2015 Ⓒ Hollandse Hoogte / REX by Shutterstock HH