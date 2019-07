Brian Wilson herstart tour na psyschische problemen

„Bedankt allemaal voor jullie kaartjes en lieve woorden”, schrijft Wilson op zijn website. „Ik voel me een stuk beter en kijk ernaar uit om jullie te zien zodra we de tour op 7 augustus herstarten.”

In juni maakte Wilson bekend dat hij kampte met psychische problemen. De Beach Boys-zanger zei dat hij daar al tientallen jaren last van heeft. Lange tijd kon hij daar goed mee leven, maar afgelopen jaar voelde Wilson zich ’vreemd’ na een rugoperatie. „Het was beangstigend. Ik was mezelf niet.” Wilson stelde zijn shows voor onbepaalde tijd uit.

Vanaf 7 augustus is Wilson terug met twee verschillende tournees. Tussen zijn al geplande shows door haalt hij de afgelopen maanden vervallen optredens in.