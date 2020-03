Outlander-acteur onder vuur om vakantie op Hawaï

De Outlander-ster zou op 19 maart op festival Paleyfest in Los Angeles zijn om de serie te promoten. Hij vertelde dat hij zijn plannen had omgegooid en naar Hawaï was vertrokken toen hij hoorde dat het festival was gecanceld in verband met de uitbraak van het coronavirus. Een volger op Twitter vroeg verontwaardigd: „Dus je hebt dat geboekt terwijl je wist dat er een groeiende pandemie was? Dat is niet oké. Mensen sterven, zitten in quarantaine, velen hebben hun baan verloren. Dit is ernstig, kerel.”

Anderen wezen Heughan erop dat de gouverneur van Hawaï mensen op 17 maart heeft gevraagd hun vakantie naar de eilandengroep minimaal dertig dagen uit te stellen. De acteur reageerde daar geïrriteerd op en noemde de reacties „lomp” en „gestoord.”

Toen een volger suggereerde dat Heughan zichzelf zo bijzonder vindt dat dat hij zich niet aan de coronarichtlijnen hoeft te houden, liet de acteur weten: „Niet dat ik dit hoef uit te leggen, maar ik was in Amerika voor meerdere projecten. Ik heb na een jaar werken een vakantie geboekt. Ik isoleer me en keer als het veilig is terug naar huis. Ik hoop dat jij ook in veiligheid bent, maar ontvolg me alsjeblieft.”