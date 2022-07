Klamer voelt weinig spanning voor RENZE na schrappen De Vooravond

Het programma De Vooravond verdween een jaar geleden van televisie omdat het volgens BNNVARA „niet urgent” genoeg zou zijn. Toch snapt Klamer nog steeds niet helemaal waarom de stekker uit de show werd getrokken. „Dat is me nog steeds niet duidelijk. Maar het kan niet aan het aantal kijkers hebben gelegen.” De Vooravond trok namelijk zo’n miljoen kijkers per avond, vervolgt hij. „Maar dat zal ik hier niet halen, zo in de zomer.”

„Er is al tegen me gezegd: het is juli”, zegt de presentator. Een maand met sowieso wat minder kijkers, legt hij uit. „Ze willen eerder zien wat je kunt neerzetten, in plaats van dat het mega goed scoort.” De zomer is het perfecte moment om „wat nieuws te proberen”, denkt Klamer. Hoewel hij na De Vooravond wel radio heeft gemaakt, is het alweer „een dik jaar geleden” sinds zijn laatste talkshowuitzending. „Ik heb er bijzonder veel zin in.”

Verrassing

RENZE vult het al ruime talkshowaanbod van RTL aan. Klamer zal zich onder meer met zijn „onderwerpkeuzes en gastenkeuzes” onderscheiden van een BEAU, Jinek of Humberto, vertelt hij. „En het is in de basis is anders, omdat ik er zit.” Hoe het er precies uit komt te zien, kan hij nog niet met zekerheid zeggen. Wel wil hij nieuwe gezichten introduceren en „iets met muziek doen.” Of dat betekent dat hij ook weer achter de piano kruipt, zoals hij in De Vooravond geregeld deed, denkt hij niet. „Ik sluit het niet uit, maar in ieder geval niet in het begin. Die verrassing is al wel geweest.”

De talkshow is eerst zo’n vier weken dagelijks te zien, voordat het programma vanaf november in de weekenden terugkeert. Die eerste vier weken worden „een wederzijdse kennismaking”, want RTL is „een hele andere club” dan de NPO, denkt hij. „De gemiddelde RTL-kijker zal anders zijn dan de NPO-kijker. Het wordt zoeken naar de tone of voice.”

Klamer vindt het „wel lekker” dat RENZE eerst nog maar vier weken te zien is. „Ik zie het als een soort visitekaartje, mensen laten zien wat ik wil neerzetten.” Hij heeft de afgelopen weken met een team nagedacht over de invulling van zijn programma. „Maar het kan altijd zijn dat er plotseling wat gebeurt en de invulling verandert. Je kunt nooit concreet zeggen: dit wordt het.” Maar, vervolgt Klamer, „ik wil wel dat mensen na paar weken zeggen: ja, dit is zijn stijl.”