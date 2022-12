Nick Schilder voelt dat solocarrière onder vergrootglas ligt

„Als dit album mislukt, zullen journalisten schrijven dat mijn solocarrière in de kiem gesmoord is”, aldus Schilder, die het gevoel heeft dat elke stap die hij zet onder een vergrootglas ligt. Hoe het de komende tijd gaat lopen weet de 39-jarige artiest niet, maar hij kijkt ernaar uit om zichzelf opnieuw uit te vinden als artiest. „Deze sprong in het diepe is ook gezond voor me.”

De Volendammer had er in het begin wel moeite mee dat Keizer definitief wilde stoppen, maar inmiddels is het weer goed tussen de twee. Ook op het podium is de sfeer volgens hem prima, al heeft hij er soms een dubbel gevoel bij. „Soms is het business as usual, soms voel ik: verdorie, dit is toch een van de laatste keren dat we dit doen.”

Nick Schilder en Simon Keizer bevestigden in augustus de geruchten dat ze na zeventien jaar stoppen als muzikaal duo. Keizer twijfelde al langer omdat „de lol” weg is, zo legde hij uit in Jinek. De Volendammers blijven wel samen televisie maken. In het voorjaar geven de zangers nog een reeks afscheidsconcerten.