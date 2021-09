Premium Het beste van De Telegraaf

Bart van der Weide: ’Niet lullen, maar doen’ Racoon in je moerstaal op ’Spijt is iets voor later’

Door Bart Wijlaars Kopieer naar clipboard

Racoon met naast Bart van der Weide, Dennis Huige en drummer Paul Bukkens ook het nieuwste bandlid Maarten van Damme. Ⓒ Foto Paul Bergen

Wat we bijna tien jaar geleden, na Oceaan, allemaal wel aan voelden komen ziet nu eindelijk het levenslicht: een Nederlandstalig Racoon-album. „Ik was degene die dit per se wilde”, bekent zanger Bart van der Weide, „mét of zonder de band zelfs. Gelukkig heb ik de tijd gekregen iedereen hiervan te overtuigen.”