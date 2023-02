Ozzy Osbourne wint twee Grammy's na schrappen tournee

Ook de prijs voor Best Metal Performance ging naar de voormalig zanger van Black Sabbath. Die kreeg hij voor het nummer Degradation Rules, dat ook op het album Patient Number 9 staat. Beide prijzen werden in ontvangst genomen door producent Andrew Watt. In het dankwoord werden onder anderen Taylor Hawkins en Jeff Beck genoemd, die beiden aan het album hebben meegewerkt.

Vorige week maakte Osbourne bekend dat zijn Europese tournee wordt geschrapt en dat hij definitief stopt met touren. Volgens de 'Prince of Darkness' gaat het prima met zijn stem, maar is zijn lichaam nog te zwak om het vele reizen aan te kunnen. "Ik heb me nooit kunnen voorstellen dat mijn tourdagen op deze manier zouden eindigen", schreef Osbourne.