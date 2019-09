Thuis sporten met personal trainer van Tatjana

De actrice, bekend van haar rollen in Aïda en Mamma Mia!, ontwikkelde in samenwerking met Stichting Philadelphia Zorg ook tientallen work-outs voor mensen met een beperking die via Fit at home worden aangeboden.

De lancering van het nieuwe platform vindt plaats tijdens de Zorgmarathon 2019 voor medewerkers en bestuurders uit de zorg op sportcomplex Papendorp.

De trainers die aan Fit at Home meewerken, zijn de personal trainers van de sterren. Zo kun je onder anderen trainen met de personal trainers van Afrojack, Quinty Trustfull, Humberto Tan, Waylon, Gerard Joling, Tatjana en Jeroen van der Boom.