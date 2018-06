Britney weer last van psoriasis

De zangeres verscheen in een zwart leren jurkje met bloemen op een rode loper. Hoe ze zich normaal kon voortbewegen op haar torenhoge rode hakken, is een raadsel. De huid op haar rechter enkel was er slecht aan toe.

The National Enquirer maakte in september bekend dat Britney lijdt aan de chronische huidziekte psoriasis. "Ze heeft er al jaren last van. Zodra ze gestrest is, komen er rode plekken tevoorschijn die vreselijk jeuken en branden."

