Boekrecensie Broeierige verboden relatie in ’De kuil’

— Wat: roman — Wie: Laura van der Haar — Uitgever: De Bezige Bij

Door Lies Schut

Laura van der Haar is van huis uit archeoloog, en dat is te merken ook. In haar roman De kuil wordt gewroet in de aarde, en stikt het van het ondergrondse leven. Het fermenteert, broeit en krioelt. Dat ditzelfde ook bovenaards gebeurt, in de vorm van een verboden seksuele relatie, is niet toevallig.