Linda de Mol na eerste jaar Talpa: ’meer up dan down’

Als Linda terugkijkt op haar eerste jaar ziet ze „ups en downs” maar „meer up dan down.” De kijkcijfers zijn volgens haar groeiende. „Als je kijkt naar het gemiddelde dan is het toch wel langzaam steady aan het stijgen”, zei ze in RTL Boulevard. „Bij sommige programma’s denk ik: dat had wel ietsje meer gekund en goh, wat gek dat dat helemaal niet aanslaat, maar bij andere dingen denk je ineens: oh, dat gaat toch hartstikke goed.

Aan de sfeer ligt het in ieder geval niet. „We hebben met z’n allen toch het gevoel van: het moet toch lukken om dat marktaandeel omhoog te krijgen. We appen veel met elkaar, met Wendy en Winston en de andere presentatoren. Dat is hartstikke leuk.”

Net5

Linda is behalve presentatrice ook creatief directeur bij Net5. Daar gaat het nog niet helemaal zoals ze wil, bevestigt ze. „Zeker in de huidige tijd. We hadden een heleboel dingen op stapel staan waar ik een goed gevoel bij had maar een aantal daarvan moeten doorgeschoven worden naar betere tijden.”

Maandag werd al bekend dat de vrouwentalkshow Ladies Night niet meer terugkeert op Net5. Linda gaat zelf deze zomer aan de slag met een wintervariant van Linda’s Zomerweek. Komend weekend is ze terug op de buis met nieuwe afleveringen van succesformules Ik hou van Holland en Miljoenenjacht.