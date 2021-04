Mesut Özil en Eva Longoria willen investeren in Mexicaanse voetbalclub

Necaxa staat op dit moment laatste in de Mexicaanse La Liga MX met tien punten uit veertien wedstrijden. De club is momenteel eigendom van de familie Tinajero. In een verklaring laat de voetbalvereniging uit Aguascalientes weten dat het consortium enkel in de club wil investeren en dat er geen nieuwe eigenaar komt.

Volgens de website Sportico zijn ook model Kate Upton en haar man Justin Verlander, pitcher bij de Houston Astros, betrokken bij de deal. De Mexicaanse voetbalbond moet nog akkoord geven voor de investering.