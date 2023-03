Hans Kazàn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Ⓒ ANP/HH

Hans Kazàn is zondag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde op een feest in Zeist ter ere van het vijftigjarig artiestenjubileum van de goochelaar en illusionist én zijn zeventigste verjaardag. Kazàn kreeg de onderscheiding uit handen van burgemeester Koos Janssen van Zeist.