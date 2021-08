Premium Het beste van De Telegraaf

Het geheim van hun huwelijk Ellen Pieters: ’Ik herkende in Han de ware’

Door Ben Holthuis Kopieer naar clipboard

Acteurskoppel Ellen Pieters en Han Oldigs zijn al ruim twintig jaar een stel. „We kunnen ontzettend met elkaar lachen en dat doen we elke dag!” Ⓒ ANP/HH

Al twintig jaar deelt Ellen Pieters, die de komende maanden te zien is in de Nederlandse theaters met The Rocky Horror Show, lief en leed met showbizzcollega Han Oldigs. De vonk sloeg definitief over toen het stel bij toeval voor dezelfde toneelproductie moest repeteren. Maar tien jaar daarvoor bleken ze – zonder dat te laten merken – al een oogje op elkaar te hebben. De actrice vertelt hoe het allemaal toch nog goed kwam met de liefde...