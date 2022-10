S10: ’Ik vind het saai om over de liefde te schrijven’

Sterren

Fans in tranen door nieuw nummer Rihanna

Rihanna heeft voor het eerst in zes jaar tijd een soloplaat uitgebracht. Vrijdag verscheen het nummer Lift Me Up, dat speciaal is gemaakt voor de film Black Panther: Wakanda Forever, die op 9 november in première gaat. Fans van de 34-jarige zangeres zijn lyrisch over het nummer en raken ontroerd.