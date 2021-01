Acda en De Munnik zijn terug met nieuwe single

De vier artiesten huurden in november een huisje op Ameland om aan het nummer te werken. Aanleiding was het uitstellen van De Vrienden van Amstel LIVE, wat uiteindelijk een livestream werd. „Heb je in het slechtste geval een leuk weekend en in het gunstigste iets leuks om te kunnen delen met Nederland”, vertelt Acda over de samenwerking.

Het nummer is direct te beluisteren op Spotify. Zaterdag brengen de vier artiesten tijdens de Vrienden van Amstel livestream het nummer ten gehore.

In 2015 gingen Acda & De Munnik na 26 jaar uit elkaar. Wel traden ze nog af en toe op. Zo waren ze in 2016 en 2020 te zien bij De Vrienden van Amstel LIVE en in 2017 trad het duo op bij de herdenkingsdienst van burgemeester Eberhard van der Laan.