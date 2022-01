Na drama: Mariska Bauer viert ’dankbaar en blij’ haar verjaardag

Bij een selfie schrijft Maris op Instagram ’dankbaar en blij’ te zijn. „Gelukkig verloopt mijn herstel voorspoedig en voel ik me goed, mede dankzij de steun van mijn man, de kinderen ouders en beste vriendinnetjes. Ook de berichten en die ik van jullie krijg, doen me erg goed!”

Ook Frans staat vanuit Fijnaart stil bij de verjaardag van zijn vrouw: „Vandaag mag Mariska er een jaartje bij optellen. Hiep, hiep, hiep... hoera!”

’Hoop spanning’

De goedlachse zanger maakte begin januari bekend dat Mariska was getroffen door een herseninfarct. „Voor ons als gezin is het jaar helaas niet zo goed begonnen. We zijn enorm geschrokken en de komende tijd gaan we haar steunen en werken aan haar herstel.”

Twee weken later kon Frans gelukkig melden dat Mariska weer op de goede weg terug is. „Het waren heftige weken met een hoop spanning en heel veel vragen. Gelukkig gaat het met Mariska heel erg goed. We zijn dankbaar dat de behandelingen goed aanslaan en dat er al veel vooruitgang is geboekt.”