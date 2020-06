Amanda Seyfried wil dolgraag een Mama Mia! 3

„Luister, iedereen in die film zou meteen ja zeggen omdat we elkaar weer willen zien”, antwoordt Amanda op de vraag of de cast nog wel oren heeft naar een derde film. „Daar hebben we het de laatste keer over gehad, of we verwachtten dat we nog een keer op een eiland in Kroatië zouden belanden? Dus ja, ik hoop op een Mamma Mia! 3...”

Vanzelfsprekend zou dan in de derde film opnieuw geput moeten worden uit het repertoire van ABBA, maar na twee films vol muziek van de Zweedse popgroep moet ook Amanda bekennen dat de liedjes een beetje opraken. „Ik heb het al eerder gezegd en ik zeg het nu nog eens, maar ik hoop dat ik het mis heb: ik denk niet dat er genoeg ABBA-nummers zijn om een derde film mee te maken. We zouden Super Trooper en Mamma Mia opnieuw moeten gebruiken en dan ook nog op een andere manier.”

Afgelopen weekend gaf producer Judy Craymer aan dat er waarschijnlijk een derde film in de reeks aankomt. Ze liep meteen vooruit op de zorgen van Amanda door te stellen dat in het laatste deel van de trilogie ook nieuwe nummers van ABBA gebruikt kunnen worden.