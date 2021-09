Premium Het beste van De Telegraaf

’Eén misstap en je was er geweest’ Colin Farrell speelde met de dood

Door Bernice Breure

Colin Farrell is onherkenbaar in de miniserie The North Water. Ⓒ BBC First

Zijn verschijning in The North Water doet het hart sneller kloppen. Al zullen beelden uit deze miniserie niet snel worden toegevoegd aan de fotogalerij van meest sexy plaatjes van Colin Farrell die met één muisknop te vinden is. De Ierse acteur (45) vertolkt een woest ogende, zwaar bebaarde harpoenier met een even duister innerlijk.