’Kaj van der Ree probeerde NikkieTutorials te outen’

Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials, heeft maandag in een video bekendgemaakt dat ze transgender is. Haar onthulling komt niet helemaal uit het niets. Hoewel de make-up artieste stelt zich nu eindelijk vrij te voelen, heeft ze nog altijd niet echt haar eigen moment kunnen kiezen. Ze vertelt namelijk gechanteerd te zijn. „Ik wilde het op mijn voorwaarden doen, maar ik ben gechanteerd door mensen die mijn verhaal wilden lekken naar de pers”, legt ze uit.

Al snel gingen mede-YouTubers op zoek naar de dader. YouTuber Alice Osthoorn vond een oud filmpje van Kaj met de titel ’Is NikkieTutorials transgender?’ „Serieus, er gaat nu dus al acht jaar lang een gerucht rond in de YouTube-wereld en ik ga het er nu maar een keer uitgooien”, vertelt Kaj in de bewuste video.

Donderdag reageert Kaj op zijn Instagramaccount voor het eerst op de ontstane commotie. „Ik word overladen met berichten dat ik verantwoordelijk ben voor het ’outen’ van Nikkie”, schrijft hij. „Dit slaat echt helemaal nergens op. Ik heb hier 10 maanden geleden een vraag over gesteld in het programma Nieuwspunt. Alleen ik had 0,0 idee dat Nikkie daadwerkelijk transgender is.”

Kaj benadrukt dat hij oneindig veel respect heeft voor Nikkie. „Ik vind het prachtig dat we in een land leven waar iedereen zichzelf kan en mag zijn. Naar mijn mening is dit een gigantisch misverstand want alle mensen die mij langer kennen dan vandaag weten dat ik iedereen liefheb, en respect heb voor alles en iedereen.”

