Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog Married at first sight – aflevering 3 Married at first sight: dit is een bruiloft, geen stripclub!

Door Patricia Cortie Kopieer naar clipboard

Ⓒ RTL

Het tweede huwelijk is een feit in Married at first sight. Wat zijn Astleigh en Rowan als koppel een perfect plaatje! Aan alles is af te lezen dat ze elkaar echt leuk vinden. Ook in het oog springen, in de aflevering van dinsdagavond, een Hotter than my daughter-moment en de vraag of een van de kandidaten meedoet voor de liefde, of voor de faam?