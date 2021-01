The Weeknd bijna onherkenbaar in nieuwe videoclip

Fans reageerden in shock bij het zien van de beelden. „Oh wow...hij is gewoon een moderne Michael Jackson geworden. Waarom doet hij zichzelf dit aan?”, vraagt een fan zich af. Een ander reageert: „Kennelijk voelt hij de druk vanuit de industrie om perfect te moeten zijn. Wat ongelooflijk zonde dit.”

De video is het vervolg op eerdere clips van Abels album After Hours. Over die plaat was de afgelopen maanden veel te doen, omdat de zanger boos was geen één Grammy-nominatie te hebben gekregen, voor iets wat naar eigen zeggen ’zijn beste werk ooit is’. Wat ook bleek uit het enorme commerciële succes dat hij met het album behaalde. Volgens The Weeknd passeert de Grammy-organisatie bewust zwarte artiesten en noemde hij hen corrupt en racistisch.