Meghan zet bakkerij in het zonnetje

„Wat zij hebben gecreëerd bij Luminary Bakery is uitzonderlijk. Het is een plek om te bakken, te genezen en een nieuw leven op te bouwen”, schrijft Meghan bij de cakejes die voorzien zijn van lichtblauw glazuur. De bakkerij, die in 2014 is opgericht, steunt kwetsbare vrouwen en geeft ze een kans op een baan. Ze krijgen bakles, maar leren ook over voedselhygiëne en hoe ze om moeten gaan met geld.

Meghan bezocht de bakkerij eerder dit jaar en zag daar met eigen ogen hoe het bakken voor deze vrouwen een soort therapie is. „Hoewel de taartjes natuurlijk heerlijk zijn, is het verhaal van het re-integratieprogramma bij Luminary - dat het leven van de vrouwen verandert - de échte kers op de taart.”

Een van de oprichtsters, Alice Williams, kan haar geluk niet op. „Het is geweldig”, zegt ze tegen People. „Dat Meghan de tijd neemt om ons te leren kennen en ons werk onder de aandacht wil brengen, betekent ontzettend veel voor ons.”