Ophef rondom zanger Goldband: snuifvideo gaat viraal

De populaire Haagse band Goldband is aanwezig bij Eurosonic Noorderslag in Groningen. Middenin een nummer opent zanger Driessen het zakje en maakt hij de snuivende beweging.

Goldband, bekend van hits als Noodgeval, Witte Was en De Langste Nacht, wordt overladen met kritiek. Twitteraars noemen het ’sneu’ en een ’slecht voorbeeld voor jonge fans’.

Of het daadwerkelijk cocaïne is dat Driessen snuift, is vooralsnog onbekend. Het management van Goldband was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.

In een interview met het blad &C vertelde Driessen in december nog dat hij minder goed tegen drank en drugs kan dan zijn collega’s Boaz en Karel. „Ik laat me soms toch meeslepen in hun tempo. Dan voel ik me de volgende dag kut. Komen de paniekaanvalletjes, de angsten en denk ik: alles moet anders. Meestal hou ik dat vol tot vrijdag, en dan begint de riedel opnieuw.”