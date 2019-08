Revival Beverly Hills, 90210 hit op FOX

Vorige week keken slechts 46.000 mensen op donderdagavond om 21.00 uur naar de zender, die toen een aflevering van Crime Scene Investigation uitzond. Die politieserie werd deze week voor en na BH90210 uitgezonden. De aflevering voor de reünieshow trok 27.000 kijkers, na BH90210 bleven nog 56.000 kijkers plakken.

BH90210, een idee van Jennie Garth en Tori Spelling, is zes weken lang te zien op FOX. Als het aan Spelling en co ligt, komt er een vervolg op de revivalserie. „We zouden het heerlijk vinden om samen te blijven werken”, zei de actrice onlangs over de serie, waarin ook Jason Priestley, Shannen Doherty, Ian Ziering, Gabrielle Carteris en Brian Austin Green terugkeren. „Het was een geweldige ervaring.”

De slimste mens trok donderdag de meeste kijkers, 1.281.000. Het NOS Journaal van 20.00 uur trok net iets minder bekijks, daarop stemden 1.271.000 mensen af. Jinek maakt de top drie van de kijkcijfertop compleet met 931.000 kijkers. De talkshowhost kreeg haar ex Freek Vonk over de vloer, met wie ze in het kader van Internationale Kattendag babbelde over hun liefde voor poezen.