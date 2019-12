Jeroen Pauw ’Omroepman van het Jaar’

Het is voor het eerst dat Pauw de titel ’Omroepman van het Jaar’ krijgt. De prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt door Broadcast Magazine, werd maandag voor de 29ste keer uitgereikt. Dit jaar kon en wilde de redactie van het blad echter niet meer om hem heen: „Pauw beleeft in alle opzichten een topjaar en blijft zichzelf verbeteren.

Bekijk ook: Nieuwe koers NPO met presentatiekoppels

De presentator toonde zich licht ongemakkelijk bij het in ontvangst nemen van de prijs. „Ik ben niet van de koketterie. Kijk, ik heb best veel prijzen gekregen sinds ik op televisie ben. En altijd denk ik: ’Maar die andere was ook wel goed.”

Toch is Pauw ook erg blij en trots met de onderscheiding. „Ik heb gekeken naar het lijstje met vorige winnaars en vind mezelf daartussen horen. Ik werk al lang, heb twintig jaar een eigen productiemaatschappij waarmee we veel dingen maken, ik maak al veertien jaar lang een late-nightprogramma, heb NOVA gedaan, bij RTL gezeten: in historisch perspectief zijn dat best wel goede dingen.”

’Einde van een tijdperk’

Maandag maakte Jeroen Pauw zelf via Instagram bekend dat hij stopt met zijn dagelijkse talkshow. Pauw was met zijn praatprogramma’s vijf jaar lang een vast onderdeel van het avondritueel in veel huishoudens.

Vorig jaar werd Beau van Erven Dorens uitgeroepen tot Omroepman van het Jaar. Hij ontving de prijs uit handen van de winnaar daarvoor: Eva Jinek.

Ere-zilveren Nipkowschijf

Eerder dit jaar mocht Pauw ook al een prijs in ontvangst nemen. Tijdens een uitzending van zijn talkshow kreeg hij de ere-zilveren Nipkowschijf. De ereschijf is bedoeld voor mensen die zich buitengewoon voor de televisie hebben ingezet en een indrukwekkende carrière achter de rug hebben.

Bekijk ook: Jeroen Pauw overrompeld met oeuvreprijs