Dakota Johnson schokt publiek met grap over kannibalisme van Armie Hammer

Volgens DailyMail kreeg de Fifty Shades of Grey-actrice de eer om tijdens het diner de International Icon Award overhandigen aan regisseur Luca Guadagnino, bekend van onder meer Suspiria en A Bigger Splash.

Tijdens haar speech grapte ze dat Guadagnino ooit geprobeerd had haar te casten als de perzik in de veelgeprezen film Call Me by Your Name, wederom een film van de Italiaanse regisseur. In deze film voert een personage, gespeeld door Timothee Chalamet, een seksuele handeling uit op een perzik. Niet veel later wordt het stuk fruit in kwestie opgegeten door de personage van de omstreden acteur Armie Hammer. „Luca vroeg me om de rol van de perzik op mij te nemen, maar onze schema’s kwamen niet overeen. Gelukkig, want anders had Armie Hammer ook geprobeerd om mij op te eten.”

Bekijk ook: Chris Martin en Dakota Johnson houden relatie graag privé

Tekst gaat verder onder de video

Het publiek reageert zowel geschokt als lachend op de opmerking van de Fifty Shades of Grey-actrice, zo blijkt uit de beelden. Hammer raakte namelijk begin vorig jaar in opspraak omdat hij meerdere vrouwen zou hebben aangerand en een kannibaal zou zijn. De 36-jarige acteur, onder meer bekend van de films The Social Network en Call Me by Your Name, liet zich in mei opnemen in een kliniek in Florida, kort nadat hij werd beschuldigd van onder meer seksueel misbruik.

De acteur ontkent alle verhalen over kannibalisme en aanrandingen. Toch stapte hij naar aanleiding van de ophef wel uit de film Shotgun Wedding.