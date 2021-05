Moeder (91) Patty Brard overleden

De dood van Gerda kwam niet onverwacht. Zij leed aan Alzheimer en ging de laatste weken zienderogen achteruit. Patty was al even niet bij Shownieuws te zien, omdat zij zo veel mogelijk bij haar moeder wilde zijn. De presentatrice zou aankomende zondag haar nieuwe zomercollectie bij Kruidvat groots introduceren. Een feestje vindt ze op dit moment, uiteraard, ongepast en dus kiest ze nu voor een rustige lancering.

Patty neemt nu de tijd om afscheid te nemen van haar moeder. „Ik ben heel dankbaar dat ik samen met de mensen die ons dierbaar zijn afscheid heb kunnen nemen. Mijn moeder is rustig en vredig ingeslapen. Ze is nu bij mijn vader en broertje. Het is heel triest, maar gelukkig hebben we haar nog een prachtig laatste jaar kunnen geven. Ik wil graag het verzorgend personeel bedanken voor hun toegewijde en liefdevolle zorg.”

Vanaf het moment dat Patty, door tussenkomst van advocaat Bénédicte Ficq, weer toegang kreeg tot haar moeder, hebben Patty en haar broer Dennis er alles aan gedaan de verloren jaren in te halen. Bovendien is sinds vorig jaar zomer ook de band met haar dochter Priscilla weer hersteld. De drie generaties waren vaak bij elkaar in het verzorgingshuis waar Gerda Brard haar laatste jaren doorbracht.