Pommeline verwijdert Fabrizio-tattoo van been

„Bedankt voor het verwijderen van mijn tattoo en thanks voor de verdoving”, vertelt Pommeline op Instagram Stories.

De blondine liet in februari nog vol trots het gezicht van haar grote liefde op haar been tatoeëren in de overtuiging voor altijd samen met hem te willen zijn. De werkelijkheid bleek anders. Enkele maanden later is niet alleen hun verloving van de baan; de complete relatie is voorbij. En dus moest ook de tattoo van haar been worden verwijderd. Daarmee lijkt de breuk definitief.

Ook Fabrizio gaf onlangs al aan dat een liefdesreünie er niet inzit. „We kunnen gewoon nog door één deur samen en dat is oké zo. En daar kan ik alleen maar respect voor hebben. Logisch dat ze veel voor me betekend heeft, maar ze zou nooit echt gelukkig geworden zijn met mij. Dit is het beste voor ons beiden,” liet hij weten op Instagram.