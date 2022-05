Lisa Marie Presley: ’Opgeslokt door afschuwelijk verdriet’

„Ik heb al een tijdje niets gepost, omdat er eigenlijk niet veel te zeggen is. Ik ben en zal altijd blijven rouwen om het verlies van mijn zoon”, begint ze haar verhaal. „Het navigeren door dit afschuwelijke verdriet dat mijn hart en ziel volledig verwoestte tot er bijna niets overbleef, heeft me helemaal opgeslokt. Behalve mijn drie andere kinderen is er eigenlijk niets wat mijn aandacht nog krijgt”, vervolgt ze.

„Dat gezegd hebbende, wil ik toch even de tijd nemen om je te laten weten dat ik de film Elvis van Baz Luhrmann nu twee keer heb gezien, en laat me je vertellen dat het ronduit spectaculair is. Absoluut voortreffelijk.” Volgens Lisa Marie is het Luhrmann gelukt om een film te maken waar zijzelf en haar kinderen Riley, Harper en Finley voor altijd trots op kunnen zijn. „Wat me tot tranen toe roerde was om te zien hoe zichtbaar overweldigd en hoe trots ze waren op hun opa en zijn nalatenschap, zoiets heb ik nog niet eerder gezien. Het breekt mijn hart dat Benjamin hier niet is om de film te zien. Hij zou het ook geweldig hebben gevonden.”

De biopic gaat op het Cannes Film Festival in première en is vanaf juni in reguliere bioscopen te zien.

Benjamin was 27 jaar toen hij in juli 2020 een einde aan zijn leven maakte.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Bel 113 of kijk op www.113.nl