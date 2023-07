Critici fileren muzikale comeback Britney Spears: ’Alsof ze een dode artiest tot leven wekken’

Mind your business werd begin deze week aangekondigd en was in de vroege vrijdagochtend voor het eerst te streamen. Wereldwijd was er veel animo voor de track, officieel het eerste, originele nummer dat Britney uitbrengt sinds haar laatste studioalbum Glory uit 2016.

Maar muziekkenners zijn alles behalve in de gloria over Mind your business waarin Britney haar jarenlange strijd bezingt met paparazzi die haar geen moment rust gunnen: „Klik, klik is het geluid”, zegt Spears, doelend op het geluid van de camera’s.

Torpederen

Lyric Waiwiri-Smith, entertainment reporter uit Nieuw-Zeeland, recenseert het nummer voor de website Stuff. „Britney en will.iam krijgen drie minuten en vijftien seconden lang het onmogelijke voor elkaar: ze weten een comeback die gegarandeerd gigantisch had moeten zijn volledig te torpederen.” Smith heeft geen goed woord over voor de muziek en de tekst. „Een soort-van poging om een statement te maken over privacy van sterren, maar Britney herhaalt steeds dezelfde onzinteksten terwijl de beat klinkt alsof het in elkaar is gedraaid door een kind.”

Slant magazine spaart Spears ook niet. „Geestdodend herhalend en Britney klinkt als een robot, volledig door de mangel gehaald met elektronische effecten.” Volgens Slant is Mind your business niet eens een originele song. Will.i.am zou de track mogelijk hebben samengesteld uit beats en zangpartijen die waren overgebleven van zijn vorige samenwerking met Britney uit 2013. Dat zou verklaren waarom veel fans op sociale media het nummer gedateerd vinden klinken.

Draak

In Nederland wordt het lied ook nog niet op handen gedragen. Zo laat journalist en mediarecensent Haroon Ali via Instagram weten het een draak van een song te vinden. „Gadverdamme. Alle elementen van Britney Spears – van de coverfoto tot haar stem – lijken gegenereerd door AI. Alsof ze een dode artiest tot leven wekken, terwijl Britney nog springlevend is. Scary. En het nummer is ook nog eens kut.”

