Van aanranding beschuldigde Kevin Spacey scoort nieuwe filmrol

Kevin Spacey is gecast voor de indiefilm Control. Toch zal de in ongenade gevallen acteur niet te zien zijn in de thriller, slechts zijn stem is te horen. De film volgt de Britse minister van Binnenlandse Zaken (Lauren Metcalfe) die een geheime liefdesrelatie aangaat met de premier (Mark Hampton). Een andere man, gespeeld door Spacey, kent haar geheim en zoekt wraak. Opmerkelijk is dat hij slechts dient als verteller van het verhaal.

De opnames zijn al begonnen.

Rechtszaak

Eerder deze maand werd bekend dat Spacey opnieuw is aangeklaagd voor vermeende zedendelicten. Volgens aanklager Rosemary Ainslie heeft de acteur zich tussen 2001 en 2004 meerdere malen seksueel vergrepen aan een andere man. De CPS, de belangrijkste openbare instantie voor strafrechtelijke vervolging in Engeland en Wales, heeft Spacey aangeklaagd voor drie gevallen van onfatsoenlijk gedrag en drie gevallen van seksuele aanranding. De instantie heeft ook een aanklacht ingediend voor het aanzetten tot seksuele activiteit zonder wederzijdse instemming.

Spacey moet komende zomer voorkomen wegens vijf andere beschuldigingen van seksuele aanranding. Spacey heeft bij al deze aantijgingen zijn onschuld bepleit. Vorige maand werd de acteur door de jury gelijk gesteld tijdens een proces in New York. Hij stond terecht voor seksueel misbruik van de destijds 14-jarige Anthony Rapp. De jury was echter van mening dat de man niet heeft kunnen bewijzen dat hij in 1986 ongewenst seksueel was benaderd door de acteur.