Diddy zegt nieuwjaarsfeest af

„Vrienden! In een poging om iedereen gezond en veilig te houden, heb ik besloten om dit jaar geen feest te geven. Ik hoop dat iedereen fijne feestdagen heeft gehad en ik wens jullie het beste voor 2021. En nog even voor de duidelijkheid: dit besluit staat vast. Geen feest! Tot volgend jaar allemaal”, aldus Diddy in zijn post.

Diddy werd door zijn volgers geprezen om zijn aanpak. „Heel jammer natuurlijk, maar de enige juiste beslissing. Dan slaan we toch een jaartje over, prima. Hier zouden meer mensen een voorbeeld aan moeten nemen. Als we het nu veilig aanpakken, kunnen we volgend jaar weer samen zijn.”