De Römers steunen Thijs, maar wat doet Igone?

Niet alleen voor Thijs Römer was het dinsdag een zware tocht naar Assen, dat was het minstens net zo voor de man die hem met lood in de schoenen naar de rechtbank begeleidde. Zijn vader Peter Römer, voormalig acteur, scenarioschrijver (van Baantjer) en regisseur, liet zien waar zijn familie goed in is: elkaar steunen en niet laten vallen. Maar achter de schermen is de schande groot en likken de nazaten van Piet Römer hun wonden...

Thijs Römer en Igone de Jongh, die het geloof in haar echtgenoot onlangs nog niet helemaal leek verloren. Ⓒ NL Beeld