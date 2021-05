Mel B.: ’Had ik me maar nooit laten slaan’

Ze windt er geen doekjes om. Mel B. zegt, letterlijk en figuurlijk, ernstig beschadigd te zijn in haar huwelijk met Stephen Belafonte, met wie ze tussen 2007 en 2017 getrouwd was en dochter Madison kreeg.

„Ik had op een gegeven moment geen sleutel meer van het huis, geen contact meer met mijn moeder en geen eigen creditcard. Maar ik durfde niks te zeggen, ik voelde schaamte. Ik? Scary Spice? Bang voor een ander? Had ik me al die jaren maar nooit laten slaan...”

De zangeres – die eerder getrouwd was met de Nederlander Jimmy Gulzar en daarna nog enkele ’vrouwelijke’ relaties had – slaat nu zelf terug.

Middels een nogal heftige video, verspreid via YouTube, vraagt ze nu aandacht voor huiselijk geweld. Het Love should not hurt-filmpje, gemaakt in samenwerking met de klassieke componist Fabio D’Andrea, liegt er niet om en toont een ronduit in elkaar geslagen Mel B.

Brown woont inmiddels weer in Engeland, haar ’plaaggeest’ nog in Amerika. „Ik heb nog steeds nachtmerries van hem, al komen ze wel steeds minder vaak voorbij.”