Amber Rose breekt met vriend en moeder: ’Klaar met emotionele mishandeling’

„Ik ben er klaar mee om mentaal en emotioneel mishandeld te worden door mensen waar ik van hou”, schrijft ze in de post. „Ik lijd al heel lang in stilte en kan het niet meer aan. Dat is waarom ik zo lang niets van me heb laten horen. Ik ben nog maar een schim van wie ik eens was, maar ik wil niet dat iemand me nog schaadt. Familie of niet.”

In een andere Story vertelt ze dat Edwards met zeker twaalf vrouwen is vreemdgegaan. „Jullie twaalf (waarvan ik het weet, waarschijnlijk zijn er meer) schoften mogen hem hebben. Jullie wisten heel goed dat hij een relatie en een baby had, maar jullie hebben het toch met hem gedaan. Jullie waren je hier zo bewust van, maar jullie zijn mij geen loyaliteit verschuldigd dus whatever.”

Rose zegt te weten wie de vrouwen zijn, maar: „Ik ben er niet op uit jullie levens te verwoesten dus die zal ik hier niet noemen. Wat hem betreft: het gebrek aan respect en loyaliteit is belachelijk en ik ben klaar.”

Rose en Edwards waren sinds 2018 samen en kregen in het najaar van 2019 een zoontje, Slash.