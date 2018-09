Drie jaar voorwaardelijk voor Andy Dick

De Amerikaanse acteur kreeg vrijdag van de rechter te horen dat hij het eerste jaar geen alcohol mag drinken. Om te controleren of hij nuchter is, moet hij gedurende die tijd een elektronische enkelband dragen.

Dick (42) werd in juli aangehouden met marihuana en een kalmerend middel op zak. Ook zou hij een 17-jarig meisje lastig hebben gevallen op een parkeerplaats door haar strapless topje naar beneden te trekken.

Any Dick is vooral bekend geworden door zijn rol in de serie News Radio.