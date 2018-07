Leona van The Voice op 1

Floortje Smit staat met Every Breath You Take op nummer 4 en en Johannes Rypma met When The Lady Smiles op 6. Baby van Ivar Oosterloo is binnengekomen op de 10e plaats.

Op 2, 3, 5 en 7 staan nog steeds singles van Sandra Nieuwland, die gister werd weggestemd uit The Voice of Holland.

Het is voor Leona, Floortje, Johannes en Ivar heel belangrijk dat hun single vaak wordt gedowload. Volgende week schitteren ze in de finale en wordt het aantal downloads meegeteld.