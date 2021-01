’Tientallen coronaboetes uitgedeeld bij opnames videoclip Famke Louise’

De zangeres liet donderdag in haar Instagram Stories zien dat ze filmopnames had in een loods. Ook rapper Blacka was daarbij aanwezig. Hij deelde beelden in zijn verhaal waarin de politie te zien is.

Op Facebook schrijft de politie Haarlemmermeer: „Wederom hebben we vanavond samen met Handhaving & Toezicht en de Marechaussee handhavend moeten optreden vanwege het feit dat een grote groep mensen in een ruimte bijeen waren en de coronamaatregelen overtraden. Het betrof een loods aan de Raasdorperweg. Alle 66 aanwezigen hebben een proces-verbaal ontvangen.”

In een reactie aan De Telegraaf kan de politie Haarlemmermeer niet bevestigen dat het om Famke Louise gaat. Het management van de zangeres was vrijdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.

Het is niet de eerste keer dat Famke zorgt voor ophef tijdens de coronapandemie. Vorig jaar kwam de zangeres behoorlijk onder vuur te liggen, nadat zij het gezicht was geworden van de ’Ik doe niet meer mee’-actie op sociale media, om zich zo te verzetten tegen de coronamaatregelen. Famke kwam al snel terug op haar actie en zocht contact met ic-arts Diederik Gommers om zo haar invloed op jongeren op een positieve manier te gebruiken.